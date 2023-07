Furgone sbanda e si ribalta, 66enne ferito salvato dai pompieri: incidente in Irpinia L’incidente è avvenuto a Montella, in contrada Baruso, poco dopo mezzogiorno di oggi. Il ferito è stato trasportato all’Ospedale Moscati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale a Montella, in provincia di Avellino. Un furgone, con alla guida un uomo di 66 anni, originario di Montella, ad un certo punto ha perso il controllo, ha sbandato e si è rovesciato, ribaltandosi su un fianco. Il conducente si è ferito ed è rimasto intrappolato all'interno del veicolo incidentato. Il sinistro è avvenuto in contrada Baruso, poco dopo mezzogiorno di oggi, martedì 4 luglio 2023.

Il 66enne ferito portato al Moscati

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto è arrivato il personale sanitario con l'ambulanza del 118 e sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra partita dal distaccamento di Montella. I pompieri hanno aiutato a liberare il 66enne che era rimasto ferito. L'uomo è stato poi affidato alle cure mediche dei sanitari del 118 intervenuti, i quali, dopo avergli prestato il primo soccorso, ne hanno disposto il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino. Qui, il ferito è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti e alle cure mediche del caso. Il veicolo incidentato, invece, è stato messo in sicurezza.

A Caserta interdetta la rampa di svincolo

Nelle more dello svolgimento di attività di sgombero materiale, pulizia delle cunette e regimentazione idraulica delle acque reflue da parte del Comune di Caserta, è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione di Maddaloni, la rampa dello svincolo di ‘Caserta Ovest' per la circolazione proveniente dalla strada comunale di San Leucio d'immissione alla strada statale 700 "della Reggia di Caserta".

L'interdizione si è resa necessaria a causa della presenza di materiale misto, generatosi a seguito degli eventi meteorici avversi dei giorni scorsi e confluito in corrispondenza della immissione alla statale, anche a causa delle pendenze delle attigue viabilità comunali. Nell'ottica della risoluzione della questione (già più volte sollecitata al competente Comune, in particolare in occasione di eventi piovosi, quando tale fenomeno di accumulo del materiale su strada si acuisce) è prevista, prossimamente, la convocazione di un Tavolo tecnico congiunto sotto l'egida della Prefettura di Caserta. Durante la chiusura della rampa, la circolazione potrà utilizzare gli svincoli precedente o successivo.