Furgone pieno di 17 sacchi neri fermato a piazza Carlo III, la Polizia Locale sequestra tutto I motociclisti della Polizia Locale si sono insospettiti quando hanno visto il furgone carico di sacchi neri e hanno fatto scaricare tutto il carico per controllarlo: è scattato il sequestro penale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un furgone pieno di 17 sacchi neri è stato fermato dalla Polizia Locale di Napoli in piazza Carlo III, al centro storico. Il camioncino Renault, con a bordo due persone, è incappato nei controlli sul territorio eseguiti dagli agenti del Reparto GIT Motociclisti, coordinati dal Capitano Luigi Avolio. Quando i caschi bianchi hanno notato il gran numero di sacconi neri – vietati – che erano stipati sul retro, si sono insospettiti e hanno deciso di approfondire la vicenda. Hanno quindi fermato il furgone e fatto scaricare i sacconi. Quando li hanno aperti, la sorpresa. All'interno c'erano inerti di demolizione, altri scarti dell'edilizia, cartongesso, ma anche materiale per isolamento termico non ben identificato. I due uomini a bordo, un 54enne e un 34enne, non hanno saputo spiegare l'origine del materiale, né esibire il formulario che indica la produzione dei rifiuti, obbligatorio per il corretto smaltimento.

Il materiale sarà analizzato in laboratorio

A quel punto, gli agenti hanno deciso di mettere tutto sotto sigilli. È scattato il sequestro penale per trasporto e smaltimento illecito di rifiuti. Il materiale sarà sottoposto ad analisi chimiche, per chiarire di cosa si tratti e per classificare tutto correttamente. I due fermati sono risultati essere dipendenti di una ditta di demolizioni di Pozzuoli. Anche il furgone era di proprietà della stessa ditta. I controlli del reparto motociclisti della Polizia Locale proseguiranno senza sosta anche nei prossimi giorni per scongiurare sversamenti illeciti di rifiuti speciali sul territorio del Comune di Napoli e per contrastare efficacemente e tempestivamente altri tipi di reati.