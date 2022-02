Furgone fantasma usato come scuolabus abusivo a Scampia, pieno di studenti e senza assicurazione Fermato uno scuolabus abusivo a Scampia, Napoli nord; il mezzo trasportava 15 ragazzi, era privo di assicurazione e targhe: non era nemmeno stato immatricolato.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

I carabinieri hanno fermato, nel quartiere napoletano di Scampia, uno furgone che veniva usato come scuolabus abusivo per il servizio di trasporto studenti senza alcuna autorizzazione; dentro c'erano 15 ragazzi, riaffidati alle famiglie dopo le formalità. Il mezzo è stato sequestrato: è risultato privo di assicurazione, non aveva le targhe e non era nemmeno mai stato immatricolato.

Il furgone, un Renault Master, è stato intercettato dai militari del Nucleo Radiomobile di Napoli durante un servizio di controllo in via Galimberti. I carabinieri hanno notato il mezzo che proseguiva carico di ragazzini e senza nemmeno le targhe e hanno imposto l'alt. Una volta cominciato il controllo, è stato subito chiaro che quel veicolo veniva utilizzato per accompagnare gli studenti da casa a scuola e viceversa; dei 15 giovanissimi a bordo, 13 erano minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni e tutti frequentavano l'istituto tecnico Galileo Ferraris di Scampia.

Dagli accertamenti è emerso che il furgone era un mezzo "fantasma": non risultava nemmeno mai immatricolato e per questo era sprovvisto delle targhe. Di conseguenza, non aveva nemmeno l'assicurazione. E, naturalmente, l'uomo che lo guidava, un 45enne incensurato di Giugliano in Campania, non aveva nemmeno mai ottenuto autorizzazioni comunali per svolgere quel tipo di servizio. Il mezzo è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti. I ragazzi che erano a bordo sono stati riaffidati alle famiglie e l'intera situazione è al vaglio dei carabinieri della stazione di Scampia, che informeranno la Procura per i Minorenni di Napoli.