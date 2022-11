Furgone e strumenti per 100mila euro rubati a una band Usa: i carabinieri recuperano tutto Un furgone con strumenti musicali e un violino ultracentenario rubati ad una band Usa a Giugliano: i carabinieri ritrovano tutto. E la band chiede un selfie.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I carabinieri e i componenti della band statunitense

Un colpo da 100mila euro ai danni di una band statunitense si è risolto nel migliore dei modi, con i carabinieri che sono riusciti a recuperare tutto, compreso un violino ultracentenario dal valore stimato in oltre 20mila euro. La soddisfazione della band, guidata dall'artista a stelle e strisce Brett Kissel, è stata tale che hanno chiesto un selfie ai carabinieri, a suggellare la proprio gioia per il recupero dell'intero bottino.

Il furto a Giugliano in Campania

Tutto è accaduto la scorsa notte, quando la band di musica country si era esibita in un locale di Giugliano in Campania, nell'hinterland napoletano, noto per essere frequentato soprattutto dai militari della base NATO che si trova poco distante. Il furgone con i loro strumenti, tra cui un violino di oltre cento anni tramandato di generazione in generazione, di abete rosso pregiato e corde in budello, era stato rubato poco dopo l'esibizione, e la band si era rivolta immediatamente ai carabinieri.

Il ritrovamento nel Parco Verde di Caivano

I militari dell'Arma della Sezione Radiomobile di Caivano hanno setacciato l'area trovando, nella zona del Parco Verde, il furgone con dentro tutti le attrezzature, per un valore pari a circa 100mila euro, e lo stesso violino, stimato attorno ai 20mila euro di valore. Non è chiaro se i responsabili del furto, forse resisi conti di essere "braccati" o di avere con sé merce che "scottasse", lo abbiano lasciato in strada intenzionalmente, oppure se lo avessero temporaneamente lasciato in strada per poi tornare a prenderlo poco dopo. Fatto sta che i carabinieri lo hanno recuperato e riconsegnato alla band, che a quel punto ha chiesto ai carabinieri un selfie per ricordare la serata, conclusa in maniera particolarmente "movimentata" ma senza ulteriori conseguenze.

