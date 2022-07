Fuorigrotta, reagiscono alla rapina e il malvivente spara con la pistola a piombini: ferite lievi alla gamba Fuorigrotta, ventenni in ospedale con ferite d’arma a piombini alle gambe. Il loro racconto. è oggetto d’indagine dei carabinieri.

A cura di Redazione Napoli

Questa notte carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo per raccogliere una storia su cui stanno ora indagando per capirne i contorni. Questi i fatti: un 19enne residente a Fuorigrotta era arrivato poco prima in ospedale con una ferita alla gamba causata verosimilmente da una pistola a piombini. Con lui una ragazza 23enne.

Secondo una prima sommaria ricostruzione che – spiegano i carabinieri – è «ancora da verificare», i due giovani erano in sella ad uno scooter e percorrevano Via Diocleziano quando uno sconosciuto avrebbe tentato di rapinarli. Alla reazione del 19enne, il rapinatore avrebbe esploso colpi da una pistola caricata a piombini. Cinque i giorni di prognosi per entrambi.