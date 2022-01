Fuorigrotta, rapinatore in negozio con coltello da cucina e volto coperto da mascherina Covid Rapinato un oleificio di via Leopardi. Arrestato dai carabinieri un 49enne del posto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rapina un negozio di Fuorigrotta con un coltello da cucina in mano e il volto coperto da un cappello e da una mascherina anti-Covid, riuscendo a farsi consegnare 350 euro e a fuggire. Ma viene beccato dai carabinieri che lo scoprono mentre è nascosto in un condominio vicino. Arrestato un 49enne di Napoli, originario del quartiere e già noto alle forze dell’ordine.

Minacce al titolare, poi la fuga

I Carabinieri della stazione di Fuorigrotta insieme a quelli del nucleo radiomobile lo hanno arrestato per rapina. Il 49enne, secondo le prime ricostruzioni, è entrato all’interno di un oleificio di via Leopardi, all’altezza del civico 103. Indossava un cappello e la mascherina anti-covid, ma aveva anche un coltello da cucina. Ha minacciato il proprietario dell’attività commerciale e si è fatto consegnare 350 euro per poi fuggire.

Il rapinatore era in un palazzo vicino

La richiesta di aiuto e le immediate ricerche – i Carabinieri erano vicini all’attività – hanno permesso di scovare il rapinatore. L’uomo si era nascosto all’interno di un condominio di via detta Grotta Vecchia ma questo non è bastato per evitare le manette ai polsi. Il 49enne è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Leggi anche Agguato a Napoli tra la folla di Natale, il boss Troncone ferito davanti al suo bar

Ad agevolare l'arresto anche il massiccio dispiegamento di forze in questi giorni a Fuorigrotta, oggetto di controlli a largo raggio da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Napoli. I militari della compagnia di Bagnoli hanno presidiato le strade del quartiere e delle zone limitrofe. 143 persone identificate – di queste 46 sono già note alle forze dell’ordine – mentre 79 i veicoli che sono stati controllati.