Fuorigrotta, in viale Kennedy riasfaltate anche le caditoie oltre alla strada

Rifatto viale Kennedy a Fuorigrotta dopo i lavori sull'acquedotto, ma assieme alla strada sono state riasfaltate anche le caditoie, che dovrebbero servire a far defluire l'acqua piovana per evitare allagamenti. L'importante strada del quartiere occidentale di Napoli, infatti, è stata rifatta da una ditta esecutrice, nell'ambito di un intervento più ampio di Abc, l'azienda idrica del Comune di Napoli.

I lavori per l'ammodernamento dell'acquedotto

I lavori di ripristino del manto stradale hanno riguardato diverse strade di Fuorigrotta. Oltre a Viale J.F. Kennedy anche via Cattolica, via Coroglio, via Bagnoli, via Giulio Cesare, via Tiberio, via Campegna, via Caduti di Nassiriya. Le strade, infatti, erano state aperte nei mesi scorsi per consentire la sostituzione delle condutture della rete di distribuzione idrica cittadina nell’ambito del progetto ABC 4 Innovation Innovazione dell’IWRM della città di Napoli, finalizzato alla riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. Un progetto finanziato con i fondi PON IeR 2014-2020.

Gli operai dovranno tornare per completare il lavoro

I lavori sono stati ultimati la scorsa settimana. Fatti di giorno, senza chiudere le strade. Ad eccezione di via Coroglio dove è stato istituiti il senso unico alternato, solo nel tratto interessato dal cantiere e in via Campegna, dove nel tratto centrale è stato istituito il divieto di transito. Il Comune, però, come sempre, aveva prescritto che i lavori di riasfaltatura provvisoria fossero eseguiti "a regola d'arte". Gli operai dovranno comunque tornare in zona per dare l'ultima mano di asfalto. In quell'occasione potranno essere disostruite anche le caditoie. Poi bisognerà ridisegnare anche la segnaletica stradale.