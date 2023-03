Trasporto pubblico a Napoli

Funicolare di Mergellina chiusa di giorno mercoledì 22, si devono revisionare i treni La Funicolare di Mergellina sarà chiusa per 4 ore mercoledì mattina, dalle ore 9,00 alle 13,00 per le prove annuali dei treni.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Funicolare di Mergellina sarà chiusa 4 ore mercoledì mattina, dalle ore 9,00 alle 13,00, per consentire le prove annuali dei treni con l'Ansfisa, l'agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria. La revisione dei convogli, quindi, a causa di un problema amministrativo, si svolgeranno di giorno e non di notte come sta avvenendo per la metropolitana Linea 1. Per questi motivi, l'ultima corsa prima della chiusura si terrà alle 8,50 del mattino, mentre la prima corsa alla ripresa del servizio sarà alle ore 13,10.

La manutenzione della Funicolare di Chiaia con i soldi della metro

Ok del Comune di Napoli anche ai lavori di manutenzione ventennale della Funicolare di Chiaia. Il progetto definitivo di revisione generale è stato redatto dall'Anm e approvato il 19 gennaio 2023 con la delibera di giunta numero 10. Il costo dei lavori che saranno messi a gara è di 8,9 milioni di euro. I soldi saranno presi dai fondi già destinati all'ammodernamento della metropolitana Linea 1, finanziati dalla BEI. Dovevano essere utilizzati per l'adeguamento dell'impianto di segnalamento sulla tratta Piscinola-Dante.

Un'operazione quest'ultima che sarà comunque fatta, ma con altre risorse. La Funicolare di Chiaia è chiusa dallo scorso 1 ottobre a causa della scadenza del termine per la revisione fissato dal Ministero dei Trasporti. Il Comune di Napoli ha dovuto rifare il progetto, che era stato messo a bando. La gara, infatti, era andata deserta a causa dell'aumento dei costi legato alla crisi economica. Il progetto è stato rifatto, sono stati separati gli interventi tecnici da quelli dell'edilizia civile. Adesso bisognerà aspettare l'esito della nuova gara. La Funicolare di Chiaia dovrebbe riaprire i battenti dopo Pasqua 2024.