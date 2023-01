Trasporto pubblico a Napoli

Funicolare di Chiaia chiusa da settembre, ma lavori mai partiti: potrebbe riaprire nel 2024 Dopo le gare fallite, il Comune ha preparato un nuovo progetto che sarà messo a gara. Dopodiché bisognerà aspettare eventuali ricorsi. Poi partiranno i lavori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Funicolare di Chiaia resterà chiusa per tutto il 2023. L'impianto che collega il Vomero a Chiaia è chiuso dallo scorso settembre, ma i lavori di manutenzione ventennale non ancora partiti. Il Comune ha fatto un nuovo progetto dopo le gare fallite lo scorso anno, separando i lavori elettromeccanici da quelli civili. Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni. Poi bisognerà aspettare eventuali ricorsi. Il tema è stato al centro oggi della commissione Infrastrutture, presieduta da Nino Simeone, con la partecipazione di Anm. Simeone e la consigliera Alessandra Clemente hanno chiesto di accelerare i lavori. Per Simeone è importante migliorare anche i collegamenti con le navette sostitutive.

Pascale (Anm): "Contiamo di chiudere entro il 2023"

Per Nicola Pascale, amministratore unico di Anm, "l'auspicio è di riuscire a chiudere la procedura entro l'anno. Rispetto ai lavori della Funicolare Centrale – che durarono un anno (ndr) – in questo caso si è scelto di separare i lavori. C'è la copertura economica. La parte elettromeccanica è più contenuta. Certo non c'è garanzia di chiudere entro il 2023, ma c'è l'auspicio".

"Dopo le due gare andate deserte, è stata fatta una procedura privata, ma c'è un nuovo progetto ora che sarà messo a gara. C'è la speranza che i lavori possano essere conclusi entro il 2023". Sui ritardi dei lavori Pascale ha spiegato: "Le cose si sono complicate per l'incremento dei costi delle materie prime da un anno, che non è solo quello dei carburanti e dell'energia, ma di tutte le forniture. Gli esperimenti di gara non sono andati a buon fine per questo motivo. Sono stati fatti vari esperimenti di gara ed è stata fatta anche una trattativa privata e anche questa non è andata a buon fine".

"Gli operatori del settore – prosegue Pascale – non sono moltissimi. E poi gli operatori hanno ritenuto che quelle condizioni non fossero tali da garantire l'equilibrio dell'appalto. Il progetto è stato completamente rivisto, separando la parte dei lavori civili da quelli elettromeccanici. È stato fatto un nuovo progetto per fare i lavori elettromeccanici prima, aprire la funicolare e poi fare i lavori civili. Questo progetto è stato anche validato da un soggetto esterno. Ora si deve espletare la nuova gara. Sui tempi non possiamo sbilanciarci, perché ci potrebbero essere ricorsi. Ma questa è la procedura più corretta".

Le navette di collegamento

"La navetta di collegamento Vomero-Santa Lucia – aggiunge Pascale – sta dando buoni risultati in termini di passeggeri trasportati e servizio. La sua funzione è anche surrogata dalla Funicolare Centrale, certo c'è un allungamento dei percorsi per gli utenti, ma la funzione viene surrogata".

Per la consigliera comunale Alessandra Clemente: "Apprendiamo che la Funicolare di Chiaia resterà chiusa per tutto il 2023 e non avremo prima del 2024 la messa in esercizio. Vogliamo capire perché il bando è fallito e non si è proceduto con la chiamata di 5 operatori sul mercato per avviare i lavori di aggiudicazione. È molto grave. Oggi a che punto siamo? Subito una procedura per dimezzare i tempi e restituire subito la funicolare alla cittadinanza. Non si può accettare che una procedura pubblica duri un anno e mezzo, si nomini un commissario".