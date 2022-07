Funicolare Centrale, corse in ritardo sulla tratta: stazione Petraio chiusa per infiltrazioni Allo sciopero dei taxi, oggi, si aggiungono anche disagi alla Funicolare Centrale, le cui corse sono fortemente in ritardo a causa della chiusura della stazione Petraio.

A cura di Valerio Papadia

Si prospetta difficile questa giornata, martedì 5 luglio, per chi a Napoli si affida ai mezzi pubblici per spostarsi. Allo sciopero dei taxi, che riguarderà le auto bianche sia oggi che domani, si aggiungono disservizi alla Funicolare Centrale, quella che collega piazzetta Augusteo, nel cuore della città, a piazza Fuga, nel quartiere collinare del Vomero. Le corse sull'intera tratta – gestita da Anm – sono fortemente in ritardo dal momento che, improvvisamente, intorno alle ore 9 di questa mattina, la stazione Petraio è stata chiusa per infiltrazioni d'acqua: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando di risalire all'origine del problema. L'improvvisa chiusura di una delle due stazioni intermedie – come detto quella del Petraio – ha così causato rallentamenti sulla linea, visto che soltanto ogni 30 minuti la Funicolare Centrale effettua corse dirette (da capolinea a capolinea): ad avvisare l'utenza del disservizio, soltanto un foglio volante, appicciato a un espositore di cioccolatini.

Taxi in sciopero e pochi autobus: inferno trasporti a Napoli

I disagi della Funicolare Centrale si uniscono, come già detto, allo sciopero dei taxi, che oggi e domani causerà non pochi problemi ai cittadini ma anche ai tantissimi turisti presenti in città. Per far fronte, parzialmente, ai disagi scaturiti dallo sciopero dei tassisti, molti autobus sono stati convogliati nella zona dell'aeroporto, dove ci si aspetta che sbarcheranno molti turisti: il risultato è che, nelle altre zone della città, a cominciare dalla Stazione Centrale, c'è penuria di mezzi pubblici e tante persone stanno trovando difficoltà a spostarsi.