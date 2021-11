I funerali di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro a Portici giovedì 4 novembre

Si svolgeranno nella chiesa di San Ciro, patrono della città di Portici, giovedì 4 novembre, nel pomeriggio, i funerali di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, i due giovani di 26 e 27 anni, di Portici (Napoli), uccisi a colpi di pistola la notte tra giovedì e venerdì scorsi ad Ercolano (Napoli), da Vincenzo Palumbo, l'autotrasportatore di 53 anni accusato ora di duplice omicidio volontario. Quel giorno sarà lutto cittadino per volontà dell'amministrazione guidata da Enzo Cuomo:

È impossibile descrivere l’atrocità di un dolore tanto crudele come quello di non vedere più un figlio perché ammazzato con dei colpi di arma da fuoco per cause incredibili ed assurde. Quello che è successo a Giuseppe e Tullio sarebbe potuto accadere a ciascuno di noi o ad un nostro figlio, e questo attesta l’assurdità di una tragedia e la complessità del tempo che viviamo.