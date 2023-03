Funerali di Diana, l’appello del parroco: “Dite ai vostri figli che crederete sempre in loro” Si sono svolti a Somma Vesuviana i funerali di Diana Biondi, la giovane studentessa di lettere morta suicida: “Dite sempre ai vostri figli che credete in loro”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Diana Biondi

"Dite ai vostri figli che volete loro del bene": così padre Nicola De Sena ha dato l'ultimo saluto a Diana Biondi, la giovane studentessa universitaria che si è tolta la vita nei giorni scorsi a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. "Date loro una carezza, un bacio e dite loro che, seppur dovessero cadere o fallire in qualcosa, voi continuerete a credere in loro. Ogni tanto, come genitori, fa bene esternare i sentimenti che già portate nel cuore; i vostri ragazzi ne hanno un bisogno tremendo", ha aggiunto ancora il parroco.

I funerali a Somma Vesuviana

I funerali di Diana Biondi si sono svolti in un clima sobrio, spoglio da grandi cerimonie. La famiglia aveva chiesto rispetto e silenzio, e così è stato. Qualcuno che ha provato a scattare qualche foto, è stato anche redarguito da alcuni parenti della giovane. Niente palloncini o striscioni: solo la bara della ragazza che, lunedì scorso, era uscita di casa dicendo di andare a ritirare la tesi di laurea che avrebbe discusso il giorno dopo. Nessuno immaginava che la ragazza non sarebbe più rientrata. Gli appelli, le ricerche, poi la tragica scoperta: e tanto, troppo, dolore per la scomparsa di una giovane per la quale in tanti non riescono ancora a darsi una risposta. Dopo la cerimonia, c'è stato l'applauso dei presenti all'uscita del feretro dalla chiesa di Santa Maria del Pozzo, poi un breve corteo al quale ha partecipato anche il sindaco Salvatore Di Sarno.

Don Nicola: "Vittima di questo mondo in rovina"

Così Don Nicola De Sena aveva già ricordato nelle scorse ore Diana Biondi, con un lungo post pubblicato sui social:

