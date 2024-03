Funerali dei morti sequestrati a Napoli vietati nei weekend, l’Asl annulla l’atto: si faranno tutti i giorni Dopo l’articolo di Fanpage.it arriva la revoca del provvedimento emesso dalla Medicina Legale dell’Asl Napoli 1: ok alle cremazioni anche il sabato e la domenica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Revocato il divieto di tenere i funerali con cremazioni nei weekend a Napoli per le salme dei morti sequestrati dalla magistratura e poi restituite alle famiglie. Il provvedimento era stato emesso ieri mattina dalla Medicina Legale dell'Asl Napoli 1 Centro. Ma, dopo l'articolo di Fanpage.it, è stato revocato in serata. Con un nuovo provvedimento firmato dal dirigente, con ad oggetto "Disposizioni in

materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Comunicazione di servizio inerente le salme sottoposte a sequestro da parte dell'A.G. presso l'obitorio giudiziario", infatti, si dispone che:

Con la presente si annulla la comunicazione inviata in data odierna, pertanto il prelievo di campioni di tessuti per la conservazione del DNA di salme sottoposte a sequestro da parte dell'A.G. e successivamente rese disponibili ai familiari, qualora quest'ultimi rappresentassero la volontà propria e del proprio congiunto (espressa in vita) per procedere alla cremazione, verrà praticato tutti i giorni.

Il provvedimento assunto ieri mattina era nato per rispondere alla necessità di poter prelevare i campioni di Dna, necessari poi per il prosieguo di eventuali indagini, soltanto dal lunedì al venerdì. Una misura, insomma, organizzativa, con la richiesta alle imprese funebri di "non predisporre esequie nei giorni di sabato e festivi e di non chiedere deroghe". La comunicazione era stata poi inviata a tutte le agenzie e le imprese di onoranze funebri della provincia di Napoli.

L'intervento della Direzione Generale Asl

A stretto giro, però, è intervenuta la Direzione Generale dell'Asl Napoli 1 Centro, guidata da Ciro Verdoliva, che dopo aver letto l'articolo di Fanpage.it, ha spiegato:

La direzione generale non era al corrente della decisione unilaterale assunta dalla firmataria della nota. La direzione strategica sta approfondendo in queste ore le motivazioni alla base di tale nota ma assicura che metterà in campo ad horas ogni utile azione affinché sia assicurato il servizio sempre e senza le limitazioni di cui alla citata nota.

In serata, quindi, è stato firmato un nuovo provvedimento di revoca. I funerali con le cremazioni, quindi, per le salme dei morti sequestrate e liberate si potranno svolgere tranquillamente anche il sabato e la domenica.