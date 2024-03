A Napoli le salme sequestrate non si potranno più cremare nel weekend: “Prelievi Dna solo da lunedì a venerdì”

A Napoli le salme dei morti sequestrate dalla magistratura e poi restituite alle famiglie non si potranno più cremare il sabato, la domenica e i festivi. Lo ha deciso l'Asl Napoli 1 Centro che questa mattina ha inviato la comunicazione a tutte le agenzie e le imprese di onoranze funebri della provincia di Napoli. Una decisione inderogabile, come si legge nella comunicazione inviata dal responsabile della Medina Legale dell'Asl Napoli 1 Centro, lunedì 11 marzo 2024:

A far data da oggi il prelievo di campioni di tessuti per la conservazione del Dna di salme sottoposte a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria e successivamente rese disponibili ai familiari, qualora questi ultimi rappresentassero la volontà propria e del congiunto (espressa in vita) per procedere alla cremazione, verrà praticato esclusivamente dal lunedì al venerdì. Si prega di non predisporre esequie nei giorni di sabato e festivi e di non chiedere deroghe.