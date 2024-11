video suggerito

Evacuato il liceo del Salernitano: dalle lavagne elettroniche esce del fumo Paura al liceo Rescigno di Roccapiemonte, in provincia di Salerno: un cortocircuito alle lavagne elettroniche ha sprigionato una nube di fumo nero.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Momenti di paura a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, dove nella giornata di ieri si è resa necessaria un'evacuazione del liceo scientifico "Bonaventura Rescigno" a causa di una nube di fumo che ha invaso l'istituto e provocata da alcune lavagne digitali (tecnicamente sono note come LIM, lavagne interattive multimediali) che, a causa di un guasto, sono andate in cortocircuito.

Tanta paura ma nessun ferito o intossicato: il dirigente scolastico ha disposto lo sgombero dell'istituto in via precauzionale: qualche momento di spavento all'arrivo di carabinieri e ambulanze, ma la situazione è stata fin da subito sotto controllo. I vigili del fuoco hanno risolto rapidamente il problema e ripristinato il tutto. La notizia, seppur avvenuta nella giornata di ieri, si è diffusa solo nelle ultime ore.