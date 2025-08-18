napoli
Fuggono con il gommone, insultano i poliziotti e si rifiutano di fare l’alcol test: 8 denunciati a Castellammare

Dopo essere fuggiti all’alt, gli occupanti del gommone hanno insultato e offeso i poliziotti, rifiutando di sottoporsi all’alcol test: 8 persone sono state denunciate.
A cura di Valerio Papadia
Momenti di tensione oggi, lunedì 18 agosto, nelle acque di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. Nella mattinata odierna, gli agenti del locale commissariato di Polizia di Stato, unitamente alla Capitaneria di Porto e alla Polizia Municipale, hanno effettuato dei controlli nello specchio d'acqua antistante la città. Nel corso delle operazioni, i poliziotti hanno imposto l'alt a un gommone con a bordo alcuni soggetti che, nonostante l'imposizione degli agenti, ha tentato la fuga, dirigendosi verso l'area portuale denominata "Acqua della Madonna".

L'intervento congiunto di pattuglia via mare e via terra ha consentito alle forze dell'ordine di raggiungere tempestivamente il gommone; all'arrivo degli agenti, gli occupanti del natante hanno cominciato a profferire insulti e minacce al loro indirizzo e, soltanto grazie alla calma degli operatori e all'intervento di altre unità, è stata ripristinata la calma. Così, i soggetti a bordo del gommone sono stati portati in commissariato: otto persone sono state pertanto denunciate alla Procura di Torre Annunziata per i reati di minaccia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché per essersi rifiutati di sottoporsi all'alcol test; inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di 5mila euro.

