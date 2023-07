Fugge dalla Nigeria, operata al cuore a Napoli: “Mi avete ridato speranza di vivere” Scappata dalla Nigeria, è arrivata a Napoli affetta da un grave scompenso cardiaco: operata al Monaldi, sta bene e ha voluto ringraziare tutti per l’intervento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Era fuggita dalla povertà e dalla guerra in Nigeria, arrivando a Napoli alla ricerca di un futuro migliore. E lo ha trovato davvero, dopo aver subito un trapianto di cuore all'Ospedale Monaldi, che l'ha vista così guarire dagli scompensi cardiaci da cui era affetta. "Grazie a chi mi ha donato il cuore e grazie all’Italia che mi ha restituito la speranza di vivere", ha scritto la donna in in una lettera, ringraziando il personale sanitario dell’ospedale Monaldi di Napoli, dove è stata operata.

La donna, 44 anni, è arrivata a Napoli dalla Nigeria nel 2010, scappando da povertà e guerra. E proprio a Napoli ha scoperto di essere affetta da un grave scompenso cardiaco. Malattia che ha portato ad un lungo percorso fatto di controlli, ricoveri, consulti e altri ricoveri, prima che finalmente all'ospedale Monaldi arrivasse il cuore necessario per il trapianto. E così, si è sottoposta ad un ricovero pre-intervento, quindi ha ricevuto il nuovo cuore in un'operazione eseguita dall'equipe del dottor Andrea Petraio. Dopo un periodo sotto osservazione, è stata dimessa ed ora dovrà effettuare solo controlli di routine. Tornata a casa, ha voluto però ringraziare tutti, compreso il donatore e "i dottori che mi hanno operato, al personale e all’Ospedale Monaldi, che mi hanno sempre dato tutta l’assistenza e così tanta umanità”.

"Siamo sempre impegnati nel garantire a tutti i nostri pazienti l’accesso alle cure e la migliore sanità possibile", ha spiegato Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, "Le parole di questa giovane donna ci hanno colpito ed emozionato, a lei va il nostro augurio per questa seconda possibilità che la vita e il prezioso gesto di un donatore le hanno regalato".