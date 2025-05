Fugge all’alt, si schianta e minaccia i finanzieri con una siringa: bloccato col taser a Quarto

video suggerito

A cura di Nico Falco

La fuga tra le strade cittadine con l'inseguimento, lo schianto contro un muro, la minaccia brandendo una siringa sporca di sangue: alla fine, per bloccarlo, i militari hanno dovuto usare il taser. È successo a Quarto, in provincia di Napoli, dove la Guardia di Finanza ha arrestato un 47enne del posto che dovrà rispondere di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; l'uomo, che è stato trovato in possesso di alcune siringhe contenenti cocaina liquida, è stato anche denunciato per danneggiamento e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 47enne, percorrendo in via Masullo, si è imbattuto nelle fiamme gialle, impegnate nei controlli nel quadro di servizi disposto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Quando la pattuglia del Gruppo Pronto Impiego di Napoli ha imposto l'alt, lui è scappato: una brusca accelerata, una sterzata e dopo avere tentato di investire uno dei militari si è dato alla fuga.

È scattato l'inseguimento, che è andato avanti tra le strade cittadine fino a quando l'uomo, perso il controllo del veicolo, è andato a sbattere contro il muro di cinta di un'abitazione. A quel punto è uscito dall'abitacolo e ha minacciato i militari con una siringa sporca di sangue. I "Baschi Verdi" hanno più volte intimato di gettarla e, dopo ripetuti avvertimenti, hanno usato la pistola taser. All'interno dell'automobile sono state trovate e sequestrate le cinque siringhe che contenevano cocaina liquida, pronte per essere cedute. Il 47enne è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo con rito abbreviato.