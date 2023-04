Frutta e verdura vendute sul marciapiedi, erano sporche e inquinate: 700 chili sequestrati a Napoli Blitz della Polizia Municipale in diversi esercizi commerciali nel quartiere San Carlo all’Arena: l’ingente quantitativo di frutta e verdura sequestrato è stato distrutto.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Vasta operazione della Polizia Municipale di Napoli a contrasto dell'abusivismo commerciale: gli agenti hanno controllato numerosi esercizi commerciali nel quartiere San Carlo all'Arena, sequestrando 700 chili di frutta e verdura che sono stati considerati pericolosi per la salute dei consumatori.

La merce sequestrata è stata distrutta

Secondo quanto accertato dagli agenti, sette esercizi commerciali mettevano in vendita frutta e verdura all'esterno, sui marciapiedi, esponendo la merce agli agenti atmosferici e soprattutto a quelli inquinanti. L'ingente quantitativo di frutta e verdura è stato così posto sotto sequestro e distrutto, poiché considerato non idoneo al consumo. Inoltre, gli agenti della Polizia Municipale hanno multato i proprietari di 15 esercizi commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Sempre a Napoli, gli agenti della Municipale hanno elevato numerose multe e contravvenzioni nei confronti di altrettanti esercizi commerciali: rilevati abusi edilizi e occupazione abusiva di suolo. In via Michele Tenore, gli agenti hanno sequestrato due dehor di una nota attività di ristorante risultati abusivi. Ancora, in via Marco Aurelio Severino e in via Carlo De Marco, gli agenti della Municipale hanno riscontrato altri abusi edilizi.