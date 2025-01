video suggerito

Freddo a Napoli, la Caritas Diocesana organizza una raccolta di abiti per i bisognosi La Caritas Diocesana organizza una raccolta di abiti da donare ai più bisognosi in vista della nuova ondata di freddo e gelo su Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

La Caritas Diocesana di Napoli ha organizzato una raccolta abiti per le persone più bisognose in vista della nuova emergenza freddo che sta per abbattersi sulla città. Lo ha fatto sapere la stessa organizzazione con una nota ufficiale. "Donare le coperte di lana o i sacchi a pelo è, per certi versi, realmente donare la vita a chi rischia di perderla", spiegano dalla Caritas, che si è detta preoccupata per la "ulteriore discesa delle temperature minime" delle prossime ore, che "inquieta fortemente i nostri cuori per la sorte dei nostri fratelli più deboli costretti a vivere per strada".

Il punto di raccolta sarà il Binario della Solidarietà, al civico 93 di via Taddeo da Sessa, che sarà aperto per la raccolta dalle 9.30 alle 17.00, con referente don Carmelo Raco. "Al Binario sarà anche possibile portare abiti pesanti, pullover, sciarpe e capelli purché puliti e in ottimo stato", spiega la Caritas Diocesana di Napoli, che aggiunge: "Il Binario della Solidarietà continuerà a svolgere il suo ruolo di accoglienza diurna dei nostri fratelli più poveri offrendo il pasto caldo e il servizio doccia. Ricordiamo anche che fino a marzo 2025 saranno disponibili circa una trentina di posti letto emergenziali in casa Comunità delle Genti, in via Peppino De Filippo, 6 che aprirà alle ore 19.00 con la cena e che permetterà il servizio docce e la colazione al mattino". Nelle prossime ore, una nuova allerta meteo è attesa su Napoli e la Campania, con un ulteriore aumento del freddo e del vento su tutta la regione, che porterà ad una percezione del freddo anche maggiore rispetto agli ultimi giorni.