Fratelli di 12 e 13 anni accoltellano amante della mamma, c’è anche il papà. La vittima è un attore Aggressione a Castellammare. La vittima è un attore napoletano, colpito con 3 fendenti. Potrebbe essere stato punito per la relazione con la madre dei ragazzi.

A cura di Pierluigi Frattasi

È l'amante della mamma. Per questo sarebbe stato punico a coltellate dai due figli della donna, di 13 e 12 anni. All'aggressione sarebbe stato presente anche il padre – un operaio 49enne di Torre Annunziata incensurato – e marito della donna, dalla quale si starebbe separando. La vittima è un attore napoletano, Nando N., di 45 anni, attualmente ricoverato in ospedale con ferite da arma da taglio. Il dramma, avvenuto ieri a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, è ancora tutto da chiarire. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I due minori non sono imputabili, ma i Carabinieri hanno come atto dovuto informato la Procura dei Minori. Lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio, in concorso, questo il reato contestato al padre che è stato denunciato.

La vittima è un attore napoletano: ferito con 3 coltellate

Secondo le prime ricostruzioni, l'attore partenopeo sarebbe stato punito per la presunta relazione sentimentale con la madre dei due minori. Il raid punitivo – riportato da Il Mattino – sarebbe avvenuto sotto la casa della vittima e potrebbe essere stata una spedizione punitiva per la relazione sentimentale. Il 45enne è attualmente ricoverato presso l'Ospedale di Castellammare con una prognosi di 40 giorni, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, secondo quanto finora emerso, sarebbe stato colpito con un fendente probabilmente scagliato dal 13enne nell'androne del condominio dove vive. Altri colpi sarebbero stati inferti dal 12enne e dal padre 49enne. La vittima ha riportato ferite alla scapola destra, al fianco e al braccio sinistro. Sono tutt'ora in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto avvenuto e delinearne le responsabilità. Solo nelle prossime ore si avranno ulteriori dettagli.