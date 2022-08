Ferito con 3 coltellate durante una lite in strada a Castellammare di Stabia Un uomo di 45 anni è stato ferito a coltellate a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dopo una lite in strada: se la caverà con 40 giorni di prognosi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo di 45 anni è stato ferito a coltellate questa notte a Castellammare di Stabia, nel territorio Vesuviano di Napoli, forse nel corso di una lite. Ancora tutta da accertare la dinamica: ma sembrerebbe che la lite sia stata generata da futili motivi, forse passionali. Bocche cucite da parte degli inquirenti, che ufficialmente seguono ancora tutte le piste: ma l'ipotesi più plausibile sembrerebbe appunto una rivalità amorosa, come trapela da alcune indiscrezioni.

Tutto è accaduto su via Pietro Carrese, in pieno centro e non lontano da piazza Spartaco e dal Lungomare di Castellammare di Stabia: qui, il 45enne avrebbe avuto una lite a suo dire con alcune persone, e avrebbe finito così per essere colpito da tre coltellate. L'uomo è corso poi al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo, dove le sue ferite sono state medicate: per i medici, l'uomo se la caverà con una prognosi di 40 giorni, avendo riportato ferite da punta e taglio alla scapola destra, al fianco sinistro e al braccio sinistro. Resterà in ogni caso al San Leonardo, sotto osservazione: ma la sue condizioni non appaiono gravi.

L'uomo avrebbe fornito agli inquirenti diversi elementi per identificare gli aggressori, e il cerchio si starebbe già chiudendo. Da vagliare tuttavia sia il suo racconto sia l'esatta dinamica della vicenda, che presenterebbe alcuni punti in attesa di chiarimenti. Forze dell'ordine sul posto anche per acquisire le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aiutare a far luce su quanto accaduto la scorsa notte e fornire agli inquirenti un ulteriore aiuto per identificare i responsabili.