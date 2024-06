Frasi omofobe, il candidato sindaco di Torre Annunziata: “Dette in contesto goliardico”

Si sarebbe trattato di frasi dette in un "contesto di estrema goliardia", senza l'intento di offendere: si è difeso così Carmine Alfano, candidato sindaco di Torre Annunziata (Napoli), a seguito delle registrazioni diffuse da "L'Espresso" in cui lo si sente pronunciare concetti omofobi, tra cui "sono tutti quanti ricchioni e vogliono tutti posti importanti" e che "tutti quanti là dentro nel forno crematorio a Cava de' Tirreni e abbiamo risolto il problema".

Nella cittadina del Napoletano ci sarà il ballottaggio il 23 e il 24 giugno: al primo turno Alfano ha raccolto il 33% delle preferenze mentre l'avversario, Corrado Cuccurullo, ha ottenuto il 41,33%, sostenuto da Pd, Più Europa, Azione e cinque liste civiche.

I dialoghi sono stati registrati dagli studenti della Scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica dell'Università di Salerno, di cui Alfano è direttore, e fanno parte di un "dossier" col quale gli specializzandi hanno denunciato un clima vessatorio fatto di insulti e minacce.

Ieri sera Alfano, che nella corsa alla poltrona di Primo Cittadino è sostenuto da cinque liste civiche, da Fratelli d'Italia, fa Forza Italia e da Italia Viva, ha raccontato la sua versione in un video pubblicato dal profilo "Forza Italia Torre Annunziata":

Ho rispetto e riconosco ogni forma di libertà, sia ideologica sia identitaria. Credo nella libera espressione del proprio essere e sentire, che ogni individuo ha diritto di manifestare senza alcun timore. Condanno e respingo ogni forma di discriminazione per ragioni di orientamento sessuale. Non ho mai, e ripeto mai, espresso giudizi né valutato il modo di essere di una persona sulla base del suo orientamento sessuale.

Le frasi riportate da "L'Espresso" le ho dette in un contesto di estrema goliardia, ed hanno un significato sarcastico, paradossale, clamorosamente inverosimile, senza l'intenzione di offendere alcuno. Chi le ha estrapolate e diffuse a solo cinque giorni dalle urne ha un evidente e spregevole intento di mettere in ombra la mia persona come uomo, come professionista e come sindaco. In ultimo bisogna considerare che le liste che compongono la mia coalizione sono state aperte a tutte le identità, libertà ed espressioni.