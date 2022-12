Francesco morto a 9 anni all’Ospedale Santobono, lutto a Marigliano: “Abbiamo il cuore spezzato” Il sindaco di Marigliano: “Un dolore immenso, vicini alla famiglia”. Comunità sconvolta. I funerali nella Parrocchia “Sacro Cuore”

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Marigliano, in provincia di Napoli, per la morte del piccolo Francesco. Il bimbo di 9 anni era ricoverato all'Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli, dove le sue condizioni purtroppo nelle ultime ore si sono aggravate. La scomparsa prematura del bimbo ha devastato tutta la comunità mariglianese. Il sindaco Peppe Jossa ha voluto esprimere pubblicamente il cordoglio dell'amministrazione e la vicinanza alla famiglia del bambino per la terribile e prematura scomparsa. Sconvolti anche i compagni di scuola e le maestre del Primo Circolo Didattico "Giancarlo Siani" di Marigliano. I funerali si sono svolti oggi nella Parrocchia "Sacro Cuore".

Il ricordo del sindaco: “Siamo sconvolti”

Il sindaco di Marigliano Peppe Jossa ha scritto un commosso messaggio su Facebook, esprimendo il dolore di tutta la comunità per la grave perdita.

“E adesso che sei libero di volare arriva più in alto che puoi e da lassù veglia su mamma Katia e su papà Carmine. Asciuga le lacrime dei tuoi compagni di classe del primo circolo didattico Siani e di tutti quelli che hanno il cuore spezzato per la tua scomparsa. Ciao, piccolo grande Francesco!”.

Anche il Primo Circolo Didattico G.Siani – Marigliano ha espresso il suo dolore inconsolabile per la scomparsa del bambino:

