Francesco Borrelli minacciato e insultato da un parcheggiatore abusivo davanti al Teatro Bellini Durante una diretta social il consigliere regionale Borrelli è stato pesantemente insultato e minacciato da un parcheggiatore abusivo.

A cura di Redazione Napoli

La storia di Francesco Emilio Borrelli, giornalista e consigliere regionale dei Verdi è nota: tante denunce condivise a mezzo social, il cellulare sempre acceso e pronto ad andare in diretta se succede qualcosa di disdicevole e qualche volta anche pesanti aggressioni verbali e fisiche. Stavolta il consigliere regionale di Europa Verde è stato «nuovamente minacciato e insultato», lo spiega lui stesso sulla sua pagina Facebook da uno dei parcheggiatori abusivi che presidiano il marciapiede davanti al teatro Bellini. Il consigliere regionale ha riferito di essere stato riconosciuto, avvicinato e insultato pesantemente.

L'abusivo della sosta che lo ha pesantemente apostrofato ieri sera, urlando a squarciagola e peraltro richiamando l'attenzione di tutti i presenti e dei passanti, era stato ripreso mentre usava i bidoni della raccolta differenziata per impedire l'accesso ai posti sulle strisce blu, quelli che il Comune mette a disposizione degli automobilisti per sostare col ticket. Il meccanismo è semplice e ben noto ai napoletani: il parcheggiatore "blocca" l'intera area con varie suppellettili (sedie, bidoni, scooter) e poi se occorre parcheggiare arriva e dietro il pagamento di un obolo mai inferiore ai 2 euro, rimuove l'ostacolo.

«Parcheggiatore abusivo già noto alle forze dell'ordine blocca i posti sulle strisce blu con i contenitori per la differenziata. Non pago di ciò comincia a insultarmi e tenta di aggredirmi» scrive il politico su Facebook. Per sedare gli animi è giunta una pattuglia dei carabinieri in zona. «L'uomo l'ho denunciato due volte – ha chiosato Borrelli nella diretta Fb -. Ma puntualmente torna in strada».