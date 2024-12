Francesco Borrelli aggredito a Forcella durante la diretta: preso a pugni, occhiali spaccati Francesco Emilio Borrelli aggredito nel corso di una diretta social in via Sant’Arcangelo a Baiano, a Forcella, nel centro di Napoli, dove stava denunciando l’occupazione abusiva di suolo da parte dei garage. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Il deputato Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito a Forcella, nel centro di Napoli, mentre era in diretta sui social; dopo una serie di insulti e anche di sputi sono arrivati anche i pugni, che sarebbero stati sferrati da alcune donne. Provvidenziale l'intervento della scorta prima e successivamente della Polizia di Stato; sul posto anche un'ambulanza del 118, per soccorrere un ragazzo che si sarebbe sentito male durante la discussione salvo poi rifiutare il ricovero e rendersi anche lui responsabile di un tentativo di aggressione.

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 7 dicembre, le immagini sono visibili sul profilo Facebook del deputato. Una diretta lunga circa un'ora, in via Sant'Arcangelo a Baiano, dove Borrelli stava denunciando occupazioni di suolo pubblico, in particolare da parte di garage e autorimesse che, come pratica abituale, parcheggiano le automobili dei clienti in strada. Per praticamente tutta la durata del video gli agenti della scorta gli hanno fatto da scudo, tenendo a distanza alcune persone che hanno tentato di aggredirlo; successivamente si sono avvicinate anche alcune donne, e una di queste sarebbe riuscite a colpire il parlamentare, spaccandogli gli occhiali. Sul posto sono arrivate una decina di volanti della Polizia di Stato.

«Garage al centro gestito da una famiglia legata a un clan di camorra – scrive Borrelli su Facebook – vengo colpito da alcune donne che mi rompono gli occhiali. Un ragazzo legato a queste famiglie si getta a terra dicendo di stare male. Arriva l'ambulanza del 118 e il soggetto aggredisce il personale sanitario e tenta di colpirmi con un pugno. Chiedo ufficialmente al Prefetto e al Questore di intervenire celermente per bonificare un'area che palesemente è in mano alla criminalità».