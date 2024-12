Francesca Pascale all’attacco del sindaco di Napoli Manfredi: “Il centrosinistra che inaugura boutique di lusso”

video suggerito

In gergo calcistico la «cagliosa» è un pallone tirato con gran velocità da molto lontano. E tale è quella comparsa sulle stories Instagram di di Francesca Pascale, già compagna di Silvio Berlusconi e consigliera alla Provincia di Napoli (eletta nel 2029 col Popolo delle Libertà). Destinatario: il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Pascale pubblica una foto di Manfredi che taglia il nastro per la riapertura di "Hermès", la casa di moda francese che ha un punto vendita nel quartiere Chiaia.

Pascale, originaria del quartiere Fuorigrotta, scrive: «Quando sei sindaco di Napoli e le tue priorità sono le boutique di lusso francesi. L'involuzione del centro sinistra, il partito che dovrebbe rappresentare soprattutto la classe operaia. Da "Bella Ciao" a "bella Bro" è stato un attimo».

La battuta ben assestata non è passata inosservata a Palazzo San Giacomo. Pascale è oggi attivista per i diritti civili e le battaglie liberali (guida l'associazione "I colori della libertà") e da molti è indicata come possibile animatrice di un nuovo movimento in sintonia con Forza Italia, nell'ala che si riconosce in Marina Berlusconi. La domanda è la seguente: semplice sfogo da cittadina che legge i giornali o questa "mossetella" è preludio ad un interesse alla situazione politica napoletana?

Nel 2025 ci sono le Elezioni Regionali in Campania e il prossimo anno sarà cruciale anche per il destino di Gaetano Manfredi: resterà lì dov'è o sarà candidato del centrosinistra alla Regione e si aprirà anche anzitempo la fase delle Elezioni Comunali?