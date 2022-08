Frana sulla Spiaggia dei Francesi a Camerota, turista colpito da masso allo chalet Un turista è stato colpito da un masso sulla Spiaggia dei Francesi, a Marina di Camerota (Salerno), a seguito di una frana; la Procura ha aperto un’inchiesta.

A cura di Nico Falco

Un giovane turista è rimasto ferito mentre stava pranzando in uno chalet della Spiaggia dei Francesi, al confine tra Marina di Camerota e San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno: è stato colpito da un masso che si è staccato dal costone roccioso in seguito a una frana. Il giovane è stato trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania; la Guardia Costiera ha fatto sgomberare la spiaggia in via precauzionale, sulla vicenda la Procura di Vallo della Lucania ha aperto una inchiesta.

L'incidente intorno alle 13 di oggi, 2 agosto. Il rumore della frana ha messo in allarme i numerosi bagnanti che si trovavano sulla spiaggia del Marcellino, nota anche come Spiaggia dei Francesi perché anni fa meta tra le preferite dei turisti d'oltralpe. Il trentenne, originario di Battipaglia, secondo le ricostruzioni era in un ristorante-chalet che si trova sotto il costone roccioso insieme alla figlia quando il masso lo ha travolto; l'allarme è stato lanciato da altri bagnanti che si trovavano nelle vicinanze e si sono accorti del ferimento.

Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera di Palinuro e personale della Protezione Civile di Scario con un gommone. Il ferito è stato immobilizzato e trasportato nel porto di Scario, dove è stata fatta intervenire un'ambulanza del 118; da lì il turista è stato trasportato all'ospedale e affidato ai sanitari; avrebbe riportato delle lesioni al torace, con possibile frattura delle costole, ma non sarebbe in pericolo di vita. In corso in queste ore le verifiche sulla stabilità del costone e le operazioni di messa in sicurezza dell'area.