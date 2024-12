video suggerito

Frana in Costiera, chiusa la SS163 Amalfitana tra Cetara e Salerno per caduta massi Frana sulla ex SS163 Amalfitana, terriccio e massi in carreggiata: non ci sono feriti, ma Cetara è isolata da Salerno. Sul posto vigili del fuoco e Anas.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cedimento sulla Ss 163

Una frana ha isolato il comune di Cetara da Salerno: massi sono caduti sulla ex Strada Statale 163 Amalfitana, a circa un chilometro dal centro del comune cetarese, in direzione nord. Massi e terriccio sono finiti sulla carreggiata, bloccando la strada. Vigili del fuoco subito sul posto per mettere in sicurezza la carreggiata: non ci sono automobili coinvolte, il distacco di massi e terriccio è avvenuto in tarda serata, quando sia per l'orario sia per le condizioni climatiche avverse, il traffico veicolare era pressoché nullo.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il personale dell'Anas. Al momento, fino alla riapertura della strada, per raggiungere Cetara da Salerno e viceversa, l'alternativa è il Valico di Chiunzi. In mattinata si prevede la riapertura della carreggiata, una volta che sarà stata messa in sicurezza e sgomberata dai detriti. Frana che potrebbe essere stata una conseguenza della furia del maltempo che si è abbattuto su tutta la Regione Campania questa notte, portando ad allagamenti anche in città e lungo le coste, con temporali torrenziali anche nelle zone dell'interno.

Sindaco Cetara, al lavoro per riaprire Statale Amalfitana già oggi

Il Comune di Cetara ha attivato tutte le procedure necessarie alla messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana sulla Strada statale 163 Amalfitana "per garantire una veloce riapertura dell'arteria nell'imminenza delle festività natalizie". A dirlo è il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica. "La pioggia torrenziale ha determinato il crollo di pietre e detriti in seguito al quale è stata disposta l’interruzione della circolazione stradale in via precauzionale. Ho provveduto già da stanotte, dopo aver verificato personalmente la situazione, a chiedere un intervento delle autorità preposte come Genio Civile e Protezione Civile. Questa mattina con gli uffici del comune abbiamo attivato tutte le procedure necessarie a predisporre un intervento di somma urgenza".

L'auspicio, conclude Della Monica, "è quello di garantire al più presto, compatibilmente con le condizioni meteo, la riapertura a sensi di marcia alternati della SS163. Stiamo facendo il possibile per rendere transitabile l’arteria già dalla giornata di oggi".