Frana il fianco di una collina, chiuso un tratto di strada: disagi a Castellammare di Stabia Le autorità hanno avviato le verifiche per la messa in sicurezza dei reperti archeologici presenti della zona.

A cura di Vincenzo Piccolo

Frana un fianco della collina di Varano nel comune di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Chi abita in zona afferma che sarebbe accaduto durante le ore notturne, quando è stato avvertito un boato. I detriti che sono caduti hanno però, costretto i vigili del fuoco e la Polizia municipale a chiudere un tratto di strada che collega l'ingresso della città agli altri paesi dell'area stabiese per via interna. Il traffico è stato costretto a deviare in corrispondenza di una parte di Viale delle Puglie, dove per ora non sono stati segnalati danni a case, persone o automobili parcheggiate.

La frana in una zona di interesse storico

Visto però lo smottamento sono state avviate delle verifiche archeologiche, da parte della sovrintendenza, per valutare se con lo spostamento del terreno siano stati trascinati a valle dei reperti di cui l'intera area è piena, sede durante l'età del ferro di insediamento dell'antica Stabiae. Nei secoli vennero edificate importanti ville patrizie e di nobili romani che la scelsero come luogo di riposo, d'importanza pari a Pompei ed Ercolano. La città soffrì anch'essa i danni dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.c. per questo il terreno è sotto vincolo archeologico.

Infatti l'intera zona è stata teatro di polemiche, da parte degli abitanti di Castellammare di Stabia e dai politici locali, che riguardavano lavori decisi dall'Eav (Ente Autonomo Volturno Srl). la società, che gestisce per conto della Regione Campania le ferrovie isolate Circumflegrea, Cumana e Circumvesuviana, ha deciso per il raddoppio del traforo di quest'ultima tra la stazione di Via Nocera e quella di Castellammare di Stabia.