Forti raffiche di vento sul Golfo di Napoli, cancellate le corse da e verso Ischia e Procida

Le forti raffiche di vento sul Golfo di Napoli hanno portato alla cancellazione di diverse corse da e verso Ischia e Procida.

Immagine di repertorio

La bufera di vento che ha investito il golfo di Napoli da questa notte ha portato alla cancellazione di numerosi collegamenti marittimi da e per le isole partenopee. In primis sono stati cancellati quelli da e per Ischia e Procida previsti alle prime luci dell'alba, spesso utilizzati dai pendolari per raggiungere scuola e lavoro. Poi si sono fermate tutte le corse veloci sia in partenza che in arrivo per le due isole. Infine, sono saltati numerosi collegamenti via nave da Pozzuoli e viceversa. Inizialmente erano stati sospesi anche i collegamenti per Capri: ma l'isola che si trova al largo della penisola sorrentina ha riacquistato i collegamenti con la terraferma a partire dalle 10 del mattino, con la partenza della prima nave dopo lo stop. Sospesi invece anche per Capri i mezzi veloci.

Il mare grosso sta anche rendendo difficile la navigazione tout court, con forti ritardi sugli orari di partenza. Raffiche di vento che erano state annunciate anche dalla Protezione Civile della Regione Campania nella giornata di ieri, e che continueranno per l'intera giornata, attenuandosi solo a partire da domani mercoledì 18 febbraio, quando tuttavia tornerà il maltempo, che quest'oggi ha dato tregua a tutta la regione.