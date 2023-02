Forte vento in tutta la Campania: a Salerno un materasso vola sull’autostrada Forte vento su tutta la Campania, ma la conta dei danni sembra essere limitata. Paura in autostrada nel Salernitano: un materasso è volato sulla carreggiata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il forte vento ha causato forti disagi in tutta la Campania: anche se non si registrano situazioni critiche (ma la conta dei possibili danni di questa notte è ancora in corso), la regione si è svegliata con le stesse violente raffiche di tramontana che stanno soffiando da ieri pomeriggio, e che hanno causato non pochi problemi soprattutto alla circolazione. In particolare, rami caduti nelle zone dell'entroterra (in città, invece, la situazione sembrerebbe aver retto, almeno nella grande maggioranza dei casi). Paura questa mattina in provincia di Salerno, dove attorno alle 7.15 un grosso materasso di gomma è volato sulla carreggiata dell'A3, tra i caselli di Pontecagnano e San Mango in Piemonte in direzione Napoli: grosso spavento per le poche auto che in quel momento transitavano e che lo hanno, letteralmente, visto passare davanti ma fortunatamente anche in questo caso nessun danno.

Problemi ai trasporti nel Golfo di Napoli: il forte vento di tramontana sta causando anche un mare agitato, che almeno questa mattina ha cambiato i progetti di navi e aliscafi. Già cancellati i collegamenti con nave veloce lungo la tratta Napoli-Sorrento, così come i vezzi veloci da e per Napoli. Sono invece regolari i mezzi veloci lungo la tratta da Sorrento a Castellammare di Stabia. Non è escluso che però nel corso della mattinata possano sopraggiungere nuove cancellazioni. La situazione è destinata invece a migliorare nel primo pomeriggio, quando i venti di Tramontana si attenueranno diventando moderati prima e deboli poi. Ma c'è attesa per i prossimi rilievi della Protezione Civile, che potrebbero portare, se la situazione non migliorerà, ad un'allerta meteo per le prossime ore.