Forio d’Ischia, turista sviene mentre nuota a mare: salvata da Guardia Costiera e 118

Immagine di repertorio

Sviene mentre sta nuotando a mare nella Baia di Sorgeto a Forio d'Ischia: è quanto accaduto ad una donna che stava trascorrendo una tranquilla giornata di relax sull'isola verde del Golfo di Napoli. L'episodio è avvenuto questa mattina, domenica 17 agosto. Attimi di panico sulla spiaggia affollata di bagnanti che hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati immediatamente i militari della Guardia Costiera e il personale sanitario del 118 dell'Asl Napoli 2 Nord, di stanza sull'isola.

Dopo il primo intervento del 118, che che ha prestato le prime cure sul posto è stato quindi richiesto il supporto della Guardia Costiera per il trasferimento via mare della donna. Due unità della Capitaneria di Porto di Ischia – la motovedetta CP 807 e il battello GC 154 – hanno raggiunto rapidamente la baia, recuperando la signora insieme al personale sanitario.

La turista svenuta trasportata all'ospedale Rizzoli

I mezzi della Capitaneria di Porto sono arrivati sulla spiaggia via mare, hanno raggiunto la turista che si era sentita male e dalla baia hanno raggiunto rapidamente il Porto di Forio d'Ischia. Qui, la donna è stata caricata su una ambulanza del 118 e condotta all'ospedale Rizzoli per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Solo un grande spavento per tutti i bagnanti che si trovavano in spiaggia e per i familiari della donna. Per fortuna, tutto è finito per il meglio, grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi e al trasporto in sicurezza eseguito dai militari della Capitaneria di Porto, che hanno consentito alla turista di raggiungere il presidio ospedaliero nel minor tempo possibile.