napoli
video suggerito
video suggerito

Forio d’Ischia, turista sviene mentre nuota a mare: salvata da Guardia Costiera e 118

Una turista si è sentita male mentre nuotava nella Baia di Sorgeto a Forio d’Ischia. Salvata da Guardia Costiera e 118.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Pierluigi Frattasi
31 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Sviene mentre sta nuotando a mare nella Baia di Sorgeto a Forio d'Ischia: è quanto accaduto ad una donna che stava trascorrendo una tranquilla giornata di relax sull'isola verde del Golfo di Napoli. L'episodio è avvenuto questa mattina, domenica 17 agosto. Attimi di panico sulla spiaggia affollata di bagnanti che hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati immediatamente i militari della Guardia Costiera e il personale sanitario del 118 dell'Asl Napoli 2 Nord, di stanza sull'isola.

Dopo il primo intervento del 118, che che ha prestato le prime cure sul posto è stato quindi richiesto il supporto della Guardia Costiera per il trasferimento via mare della donna. Due unità della Capitaneria di Porto di Ischia – la motovedetta CP 807 e il battello GC 154 – hanno raggiunto rapidamente la baia, recuperando la signora insieme al personale sanitario.

La turista svenuta trasportata all'ospedale Rizzoli

I mezzi della Capitaneria di Porto sono arrivati sulla spiaggia via mare, hanno raggiunto la turista che si era sentita male e dalla baia hanno raggiunto rapidamente il Porto di Forio d'Ischia. Qui, la donna è stata caricata su una ambulanza del 118 e condotta all'ospedale Rizzoli per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Solo un grande spavento per tutti i bagnanti che si trovavano in spiaggia e per i familiari della donna. Per fortuna, tutto è finito per il meglio, grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi e al trasporto in sicurezza eseguito dai militari della Capitaneria di Porto, che hanno consentito alla turista di raggiungere il presidio ospedaliero nel minor tempo possibile.

Attualità
31 CONDIVISIONI
Immagine
Stermina la famiglia dell'ex moglie a Ischia: il killer appostato dalla mattina
Ex moglie elitrasportata a Napoli, lotta fra la vita e la morte
Sangue a Forio d'Ischia, 69enne ammazza compagno e madre dell'ex moglie, poi si uccide
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views