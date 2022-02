Fondi Pnrr, 60 milioni di euro per riqualificare i Campi Flegrei Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha stanziato 60 milioni di euro per gli otto Comuni dei Campi Flegrei: a fare da capofila il Comune di Monte di Procida.

A cura di Valerio Papadia

Dopo il decreto sui fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) approvato dal sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi, all'area dei Campi Flegrei e, in generale, al litorale flegreo-domizio, sono stati assegnati 60 milioni di euro: le amministrazioni degli otto Comuni, che sono Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli, Giugliano, Quarto, Villaricca, Qualiano e Procida, hanno così subito avviato una proficua collaborazione tra loro per decidere come impiegare al meglio i fondi per valorizzare e riqualificare l'interno territorio, nell'ambito del Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana del quale si è posto come capofila l'amministrazione comunale di Monte di Procida.

"Fin dal momento in cui siamo venuti a conoscenza di questo bando abbiamo operato per poter realizzare una proposta di alto livello qualitativo e che fosse rappresentativa di un’area ampia. Non vi nego che è stata un’operazione complessa, anche perché i tempi erano strettissimi. Tuttavia, grazie alla tenacia dei sindaci e degli uffici comunali coinvolti, abbiamo avuto l’occasione di dimostrare che Monte di Procida può ricoprire un ruolo ambizioso e centrale, non più ultimo dei comuni ma cerniera tra l’ambito Flegreo e le isole ed in grado di mettere in campo un nuovo protagonismo rivestendo una funzione importante in un contesto territoriale ampio" si legge in una nota di Peppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida.

"Per quanto riguarda la progettualità nello specifico – continua la nota – sarà relativa al miglioramento delle condizioni ambientali dell’intero territorio per favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità di cittadini sotto il profilo economico e sociale, attraverso un processo di adozione di processi produttivi e stili di vita coerenti con il concetto di ambiente inteso come bene da tutelare e come risorsa che offra nuove opportunità di sviluppo".