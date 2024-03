Fondi di Coesione, Vincenzo De Luca: “La Campania non si piega, siamo pronti a combattere” Vincenzo De Luca sullo sblocco dei fondi di coesione: “Aspettiamo il 5 aprile, poi ci regoleremo: siamo pronti a combattere fino alla fine” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

"La Campania non si piega, siamo pronti a combattere fino alla fine". Vincenzo De Luca torna a parlare sul mancato accordo per lo sblocco dei fondi di coesione, con la palla che è passata al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar che aveva dettato le tempistiche. "Se saremo di fronte a un atto ancora più scandalosamente ostativo e discriminatorio nei confronti della Campania, partirà una nuova mobilitazione", ha aggiunto ancora De Luca.

Il presidente della Regione Campania ha partecipato quest'oggi ad una iniziativa della Camera di Commercio, ma non si è sottratto a margine dell'evento alle domande dei cronisti, parlando di "ennesimo atto di offesa alla Regione Campania e di danno immenso per la nostra economia, il mondo della cultura, il recupero di beni storico-artistici". Si attende ora il 5 aprile, ovvero la scadenza dei 45 giorni che il Tar della Campania ha dato al Ministero per firmare l'accordo di coesione, "poi ci regoleremo. Parliamo di fondi di coesione, quindi destinati per l'80% al Sud. Un governo serio e decente avrebbe firmato per primo l'accordo con la Campania", ha aggiunto ancora De Luca.

Lo stesso Vincenzo De Luca ha poi aggiunto che "è in via di definizione una legge regionale a favore delle famiglie, per i genitori che hanno il secondo figlio: avranno un contributo da spendere nei generi di prima necessità nelle farmacie e nelle parafarmacie". Legge regionale che, una volta emanata, andrà ad aggiungersi a quelle "come il trasporto gratuito per gli studenti fino a 26 anni e il bonus per la pratica sportiva per i bambini fino a 15 anni", ha concluso ancora De Luca.