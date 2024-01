Trasporto pubblico a Napoli

Assalto ai bus a Napoli, sparano da auto in corsa e distruggono 9 mezzi tra Vomero, Chiaia e Ponticelli Raid segnalati in diversi quartieri della città tra mezzanotte e le 3, intervengono polizia e carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Notte di follia a Napoli dove, a quanto apprende Fanpage.it, un gruppo di ragazzi, da un'auto in corsa, ha scatenato il panico per le strade della città, sparando contro i bus in servizio notturno dell'Anm, molto probabilmente con una pistola o un mitra ad aria compressa. Distrutti 9 pullman dell'azienda di trasporto pubblico cittadina tra la mezzanotte e le 3,00 di questa mattina. Vetri esplosi, fiancate danneggiate dai colpi. Tutti i mezzi sono dovuti rientrare in deposito per guasto, con grossi danni per il servizio di trasporto pubblico locale. Numerosi interventi di carabinieri e polizia di Stato in diverse zone della città, tra Vomero, Chiaia e Ponticelli, dove sono stati segnalati i raid.

"Episodi inquietanti, prendere i responsabili"

Per Fulvio Fasano (Ugl Fna), si tratta di "azioni preoccupanti ed ignobili, che hanno danneggiato il patrimonio aziendale, sottraendo un servizio alla collettività. I responsabili vanno individuati e puniti severamente". Mentre Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti, commenta: "Episodi gravi avvenuti stanotte a 10 Autobus diversi in diverse zone della città. Comunicherò l'accaduto al Consiglio comunale per sporgere denuncia alle autorità competenti".

Nove raid: spari da auto in corsa contro i bus

Tutto è iniziato attorno alla mezzanotte, quando è scattato un raid da parte di balordi che probabilmente con una pistola ad aria compressa hanno iniziato a sparare all'impazzata contro i bus in servizio dell'Anm. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'elemento comune in diversi raid è che siano stati compiuti da un gruppo di persone a bordo di una Fiat Punto blu.

Numerosi interventi di Polizia e Carabinieri tra Chiaia, Vomero e Ponticelli

Il primo assalto è stato segnalato in via Santa Maria del Pianto, all'incrocio con via Stadera e sono intervenuti i carabinieri. A mezzanotte e mezza, un secondo raid segnalato in via Domenico Fontana, nella V Municipalità Arenella-Vomero, dove due bus a poca distanza tra loro sono bersagliati e danneggiati. Interviene la Polizia di Stato del commissariato Arenella.

Poco prima dell'una di notte viene preso di mira un bus in piazza Sannazaro a Chiaia, anche qui interviene la Polizia di Stato. Passa una ventina di minuti e in via Brin, nella zona orientale della città, sono distrutti tutti i vetri di un altro pullman, intervengono i carabinieri di Ponticelli. Poco dopo in via Stadera, nei pressi di via Nazionale delle Puglie, distrutto un altro bus con colpi nella porta anteriore e nei finestrini. Pochi minuti dopo in via del Macello un altro raid e anche in questo caso intervengono i carabinieri. Infine, attorno alle 2,00 di notte, in via Galileo Ferraris viene colpito un altro bus, intervengono i carabinieri.