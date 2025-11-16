Folle inseguimento nel Casertano, due giovani bloccati con borse di lusso

Due giovani di 18 e 22 anni sono stati denunciati dai carabinieri al termine di un inseguimento da Trentola Ducenta e Parete; avevano in auto delle borse firmate.

Alla vista della pattuglia dei carabinieri hanno accelerato nella speranza di evitare un controllo. Tentativo inutile: la loro mossa ha solo attirato l'attenzione, portando a un inseguimento spericolato che si è concluso soltanto parecchi chilometri dopo. E, in auto, i militari hanno trovato il motivo di quella fuga: due borse di lusso, di cui i due non hanno saputo spiegare la provenienza. È successo nella mattinata di ieri, 15 novembre, a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta.

I due, V. P., 18enne di Caivano (Napoli) e X. B., 22enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) sono stati intercettati mentre erano in una Fiat 500X dai carabinieri della stazione di Trentola Ducenta; quando si sono accorti della presenza dei militari dell'Arma hanno cominciato a scappare, con manovre rischiose tra le strade cittadine. Hanno proseguito fino a Parete, coi carabinieri sempre incollati che li seguivano coordinandosi con le altre pattuglie.

La corsa è terminata in via Romanello, dove i militari sono riusciti a costringere il guidatore a fermarsi senza causare rischi per i passanti e gli altri automobilisti. Nel corso della perquisizione sono state trovate due borse firmate, entrambe nuove; sono state sequestrate come materiali sospetti di ricettazione e sono state portate nell'Ufficio Corpi di Reato.

La vettura è risultata a noleggio presso una società del Napoletano. I due giovani sono stati denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, in concorso. Il 18enne, è emerso dai controlli, non aveva la patente ed è stato quindi anche sanzionato ai sensi dell'articolo 116 del Codice della Strada.