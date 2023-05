Folle inseguimento contromano sulla statale nell’Avellinese, feriti 2 carabinieri Due giovani sono stati bloccati nella notte all’altezza del casello Avellino Est dell’autostrada Napoli-Canosa; in macchina avevano arnesi da scasso.

A cura di Nico Falco

Potrebbero fare parte di una banda di ladri d'appartamento i due giovani bloccati nella notte dai carabinieri nell'Avellinese, al termine di un rocambolesco inseguimento contromano sulla statale durante il quale due militari sono rimasti feriti: si tratta di un 26enne e di un minorenne, entrambi residenti a roma e originari dell'Est Europa, nella loro automobile sono stati rinvenuti arnesi da scasso.

I due, insieme a una terza persona che è riuscita a dileguarsi, sono stati intercettati ad Avellino mentre si spostavano a fari spenti tra le abitazioni in una Peugeot 106 con targa straniera. Un modo di fare sospetto che ha messo subito in allarme una pattuglia dei carabinieri che era impegnata nei servizi di controllo del territorio. E, quando i militari si sono avvicinati e ha intimato l'alt, è partito l'inseguimento. Il guidatore, infatti, ha dapprima rallentato per poi accelerare bruscamente e ha imboccato contromano la statale in direzione del casello autostradale di Avellino Est dell'A16 Napoli Canosa.

I carabinieri sono riusciti a tallonarli e dopo vari tentativi, evitando di coinvolgere altre automobili in transito, hanno speronato la Peugeot costringendo il conducente a fermarsi. Nonostante fossero rimasti feriti nell'impatto, i militari sono balzati dall'abitacolo e hanno bloccato il 26enne, che è stato arrestato, e il minorenne, che è stato denunciato all'autorità giudiziaria; la terza persona è scappata a piedi. Il fatto che nel loro veicolo siano stati trovati degli arnesi da scasso fa ipotizzare che i tre avessero tentato furti negli appartamenti tra Avellino e Atripalda. I militari feriti, medicati al Pronto Soccorso, sono stati giudicati guaribili nel giro di sette e trenta giorni.