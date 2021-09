Folle corsa in auto 100 km all’ora, video mentre si schiantano contro un’altra vettura Terribile schianto sulla Circumvallazione esterna a Villaricca, in provincia di Napoli: una 500 Cabrio, sfrecciando a 100 all’ora, ha colpito in pieno una Fiat Panda che aveva appena impegnato una rotonda. L’incidente ripreso con un telefonino da uno dei passeggeri della prima automobile. Il bilancio è di quattro feriti; più grave il conducente della seconda automobile, che ha riportato fratture alle costole.

A cura di Nico Falco

L'automobile, una Fiat 500 Cabrio, sfreccia sulla Circumvallazione esterna, a Villaricca, arriva nei pressi di una rotonda. Mentre dallo stereo arriva musica ad alto volume, dal sedile posteriore qualcuno riprende la corsa con un telefonino: si vede anche il tachimetro, segna cento chilometri all'ora. Lo schianto, un attimo dopo: la vettura prende in pieno una Fiat Panda che ha appena impegnato la rotonda. L'impatto è inevitabile e violentissimo. Pochi secondi di video, che raccontano l'incidente avvenuto ieri sera nel comune del Napoletano, all'altezza del bar Elite.

I feriti sono stati trasportati all'ospedale San Giuliano di Giugliano. I tre nella Fiat, condotta da un 28enne di Melito, sono stati dimessi in mattinata con prognosi di vari giorni per contusioni e fratture. Gravi, invece, le condizioni del conducente della Panda, colpita sulla fiancata dal lato guidatore dall'altra vettura. L'uomo, un 47enne della provincia di Napoli, ha riportato diverse fratture alle costole e lesioni a una spalla e ai polmoni; in mattinata verrà sottoposto a nuovi esami diagnostici per accertare eventuali altri danni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile per gli accertamenti del caso e per appurare la dinamica anche grazie a quello che si vede nel video registrato nell'abitacolo e poi finito sui social, probabilmente parte di una diretta. Nelle immagini si nota che la Panda impegna la rotonda lentamente mentre la 500 è in arrivo, probabilmente il 47enne non si è accorto della vettura che proseguiva ad altissima velocità su un tratto di strada dove il limite massimo è di 50 chilometri all'ora.