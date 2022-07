Folla commossa ai funerali di Antonio Casagrande, il figlio Maurizio: “Un amore infinito” Ai funerali di Antonio Casagrande una folla commossa, il figlio Maurizio: “Come se fosse morto il Vesuvio”. Presenti anche attori e politici, assente il sindaco Manfredi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I funerali di Antonio Casagrande. Foto / Facebook

Bagno di folla questa mattina per i funerali di Antonio Casagrande, l'attore napoletano padre di Maurizio, scomparso lo scorso mercoledì all'età di 91 anni. Al Vomero, nella ParUrocchia di San Giovani dei Fiorentini poco lontana da piazza degli Artisti, tantissimi cittadini e volti noti dello spettacolo per dargli l'ultimo saluto. A rappresentare il comune c'era l'assessore Teresa Armato, mentre in chiesa è stato esposto il gonfalone del Comune partenopeo. Assente invece il sindaco Gaetano Manfredi.

"Ho portato, a nome del Sindaco Manfredi, il saluto della Città e la testimonianza dell'affetto dei napoletani ad Antonio Casagrande, uno degli interpreti più espressivi del nostro teatro, a lungo protagonista dello spettacolo partenopeo", ha detto l'assessore Armato, "Troveremo il modo migliore per ricordare la sua figura ed il patrimonio artistico che ci ha lasciato. Al figlio Maurizio e ai familiari va l'abbraccio commosso di tutti i nostri concittadini". Tra i tanti altri presenti, anche Isa Danieli, Vincenzo Salemme, Marisa Laurito ed Angela Pagano. Tantissimi anche i comuni cittadini, accorsi davanti alla chiesa per l'ultimo saluto ad Antonio Casagrande.

Prima della cerimonia in chiesa, il figlio Maurizio è rimasto fuori a parlare con amici del mondo dello spettacolo, personalità politiche ma anche comuni cittadini e cronisti. "La mia paura è che non fosse ricordato, che in qualche modo non fosse presente nel cuore della gente", ha detto commosso Maurizio Casagrande, che aveva invitato nei giorni scorsi i napoletani a partecipare ai funerali, "ma mi sono accorto che non è così. C'è un amore infinito, e in questo dolore sono comunque felice. Napoli ha perso un attore che era come la cartolina più bella di questa città, è come se fosse morto il Vesuvio".