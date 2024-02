Foibe, a Napoli il treno in memoria della strage. Il ministro Sangiuliano: “Dignità a questa tragedia” Oggi a Napoli la penultima tappa del viaggio del Treno del Ricordo, in memoria della strage delle Foibe. Presente all’evento il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ha fatto tappa oggi a Napoli, la penultima del suo viaggio partito da Trieste, il Treno del Ricordo, istituito per commemorare la strage delle Foibe. Il treno è partito come detto da Trieste lo scorso 10 febbraio, in occasione proprio della Giornata della memoria per le vittime delle Foibe istituita nel 2004, vent'anni fa. Presente alla tappa napoletana del Treno del Ricordo anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha dichiarato: "Il viaggio di questo treno è un bellissimo progetto che sta unendo l'Italia nel nome del ricordo".

A proposito della tragedia delle Foibe, il ministro Sangiuliano ha poi detto: "Per decenni, è stata una pagina di storia strappata, un buco nero nella memoria, circondato da ambiguità e omissioni, che solo negli ultimi tempi è stato faticosamente colmato". "Anche la manifestazione di oggi a Napoli – ha detto ancora il ministro della Cultura – testimonia come finalmente venga restituita la giusta dignità e memoria alla tragedia e all'esodo giuliano-dalmata".

Il ministro della Cultura, poi, ha parlato anche del progetto di un museo, a Roma, per ricordare le Foibe. "Il Disegno di Legge per l'istituzione di un grande Museo Nazionale del Ricordo, vicino piazza del Popolo, che vede come primo firmatario il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, infatti è già stato approvato e contiamo di aprirlo al pubblico in pochi anni. È un atto di giustizia troppo a lungo atteso".

Il Treno del Ricordo per la tragedia delle Foibe

Come detto, il Treno del Ricordo è partito da Trieste lo scorso 10 febbraio, giorno in cui si ricordano le vittime delle Foibe. Il treno ha fatto tappa lunedì 12 febbraio a Venezia Santa Lucia, martedì 13 a Milano Porta Garibaldi, mercoledì 14 a Torino Porta Nuova, giovedì 15 a Genova Piazza Principe, sabato 17 ad Ancona Centrale, domenica 18 a Bologna Centrale, lunedì 19 a Parma, martedì 20 a La Spezia Centrale, giovedì 22 a Firenze Santa Maria Novella, sabato 24 a Roma Ostiense, oggi domenica 25 a Napoli Centrale, mentre l'ultima tappa sarà martedì 27 febbraio a Taranto.