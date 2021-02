in foto: immagine di repertorio

Focolaio di Covid19 all’Istituto comprensivo statale Carlo Santagata di Portici. Il dirigente scolastico Nicola Di Muzio, d’intesa con l’Asl Napoli 3 e con il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, chiude per due settimane la scuola d’infanzia e le elementari del plesso di via Caportano. Lezioni sospese in presenza fino al 17 febbraio, mentre viene attivata la didattica a distanza. Il provvedimento è stato pubblicato oggi, al termine di un confronto tra il preside, l’amministrazione comunale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, “considerata la necessità di tutelare la salute pubblica e di contenere la diffusione del contagio da Covid – 19”, scrive il dirigente scolastico.

Nella struttura negli ultimi giorni, infatti, si conterebbe una quindicina circa di positivi, tra personale scolastico e alunni di scuola d’infanzia e primaria. Contagi verificatisi nonostante si siano adottate tutte le precauzioni previste dalla normativa, il personale sia provvisto di mascherine e visiere e i bimbi elementari indossino sempre la mascherina. Dopo l’emergere dei primi contagi, le classi sono state prontamente messe in quarantena e le aule sanificate. Tuttavia, molte mamme preoccupate, anche delle classi non in isolamento, hanno cominciato a non mandare più i figli a scuola. In questo modo, non solo i bimbi stavano perdendo giorni di scuola, ma non potevano nemmeno fare la didattica a distanza, che invece adesso sarà possibile.