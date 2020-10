Aumentano i casi di coronavirus a Cervinara, in provincia di Avellino: 41 in tutto i positivi in città, con un incremento di altri 8 nuovi casi nelle ultime ore. Numeri che, al momento, non lasciano ancora presagire l'istituzione di una mini zona rossa in città, ma che vengono tenuti costantemente sotto controllo. Lo stesso sindaco Caterina Lengua, eletta appena una settimana fa, è risultata positiva nei giorni scorsi, come comunicato da lei stessa.

Focolaio che dunque è in rapida "espansione" ma che contestualmente sembrerebbe comunque circoscritto: il nucleo originale andrebbe ricercato in "un grosso nucleo familiare a cui si aggiunge un'altra famiglia contagiata da una persona proveniente dall'estero", aveva spiegato il sindaco Caterina Lengua appena pochi giorni fa. Si era poi in attesa, dopo i 33 casi accertati (tra cui la positività dello stesso sindaco Lengua) di altri 15 tamponi relativi a contatti stretti dei positivi, che hanno restituito altri 8 casi, per un totale di 41 persone. Il sindaco ha voluto tranquillizzare comunque i propri concittadini. "Cervinara si rialzerà", ha detto in un videomessaggio. Intanto, proprio il neo-sindaco si appresta al giuramento che non potrà effettuare in presenza, complice l'isolamento obbligatorio domiciliare nel quale si trova dopo la sua positività all'infezione da CoViD-19. Ma il giuramento avverrà comunque da remoto il prossimo 12 ottobre. La stessa Lengua ha spiegato di essere in contatto diretto con il direttore dell'Asl Morgante, e che già nei giorni scorsi "è emerso che l'epidemiologo consulente del Presidente De Luca al momento non ritiene sussistano le condizioni per dichiarare Cervinara zona rossa".