La first lady Jill Biden a Napoli prepara i ravioli e ricorda le sue origini italiane La First Lady degli Stati Uniti, in visita alla ‘Naples Middle High School” nella base statunitense di Gricignano d’Aversa, durante una lezione di preparazione di ravioli, ha ricordato le sue origini italiane: i suoi nonni erano siciliani. Jill Biden ha poi ascoltato le preoccupazioni dei figli dei militari spesso in missione in giro per il mondo.

A cura di Federica Grieco

«Mia nonna preparava le tagliatelle e le appendeva in cucina». A ricordare le sue origini italiane è Jill Biden, moglie del 46esimo Presidente degli Stati Uniti, durante la sua visita alla ‘Naples Middle High School' nella Marina militare statunitense di Gricignano di Aversa, comune in provincia di Caserta. La first lady ha trascorso del tempo con i figli dei militari americani e, durante una lezione di preparazione di ravioli, ha confessato il suo amore per la cucina italiana, legato anche alla storia della sua famiglia: i nonni di Jill Biden, infatti, erano di origini siciliane.

Ma l'incontro alla ‘Naples Middle High School' non si è limitata solo a questo momento ludico. Jill Biden, infatti, ha avuto anche occasione di parlare con i figli dei militari stanziati a Gricignano d'Aversa, che hanno confessato la loro preoccupazione per i genitori spesso in missione in giro per il mondo. Una preoccupazione condivisa anche dalla nipote della first lady, Natalie, figlia di Beau Biden, morto nel 2015 per un cancro e che, nel corso della sua carriera, ha preso parte alla Guerra in Iraq. «Anche mia nipote Natalie era sempre preoccupata per il padre».

Ventisei auto di scorta per la First Lady Usa

La visita istituzionale, iniziata con l'arrivo di Jill Biden scortata da 26 auto e protetta da un imponente dispiegamento di vetture delle forze dell'ordine disposte lungo tutto il tragitto che collega l'aeroporto di Capodichino alla base statunitense, si è conclusa con un giro della base statunitense del comune in provincia di Caserta. «Siamo orgogliosi che la First Lady sia venuta a Gricignano d'Aversa – ha spiegato il sindaco Vincenzo Santagata – perché con la Base Us Navy c'è da sempre un rapporto stretto, quasi di osmosi con la comunità locale direi. Peraltro la comunità americana è di 5mila persone e la loro presenza ha una significativa ricaduta economica sul territorio».