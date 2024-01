Fiorello canta “Napul’è” di Pino Daniele e si commuove: il video del backstage di “Viva Rai2” È stato Mauro Casciari, compagno di avventure di Fiorello a “Viva Rai2”, a pubblicare su X un video che ritrae il popolare conduttore mentre ascolta e canta Pino Daniele. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha ripreso il via ieri, lunedì 15 gennaio, uno dei programmi più amati della televisione italiana, nonostante vada in onda praticamente all'alba: si tratta, naturalmente, di "Viva Rai2", condotto da Fiorello in compagnia di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. E proprio quest'ultimo, su X (già Twitter), ha condiviso un video ripreso con il cellulare nel backstage della trasmissione, durante una riunione, che ha per protagonista Fiorello, che omaggia Pino Daniele e si commuove.

Le immagini, pubblicate da Casciari sul social di Elon Musk, ritraggono Fiorello con le mani in volto, occhi chiusi, mentre nello studio riecheggia "Napul'è" di Pino Daniele. Il popolare showman e conduttore accompagna il cantautore napoletano, sovrastando la sua voce con la sua e prodigandosi in una intensa esibizione, tanto che il commento di Casciari al video è "Così, de botto, senza microfono", a esaltare le doti canore di Fiorello. La voce del conduttore, a tratti, sembra strozzarsi, tanta è la commozione.

Decine di migliaia le visualizzazioni del video pubblicato da Casciari su X, così come in tanti hanno ricondiviso le immagini e commentato, dichiarandosi di essersi emozionati a loro volta per la performance di Fiorello e per la canzone di Pino Daniele.