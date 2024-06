video suggerito

Fino a domenica caldo forte a Napoli: domani allerta arancione, si toccano i 36°C Solstizio d'estate "infuocato" su Napoli e la Campania: 36 gradi, livello arancione per ondate di calore che durerà per altre 48 ore.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Continua l'emergenza caldo

L'ondata di calore su Napoli non si placa: ancora 72 ore bollenti, con livello arancione fino a venerdì e giallo sabato. Complessivamente, i gradi percepiti saranno quasi 36 in tutta la città, ma anche nel resto della Campania non ci si allontanerà troppo da questi numeri. Nel giorno del solstizio d'estate, oggi giovedì 20 giugno alle 22.50, momento esatto in cui il sole si fermerà nel punto più alto sopra l’equatore celeste, le temperature saranno quelle estive.

Il bollettino delle ondate di calore fino a sabato 22 giugno su Napoli

Nel giorno del solstizio, dunque, le temperature massime raggiungeranno i 35 gradi nelle ore più calde, ma contemporaneamente ne saranno percepiti almeno 36, con livello arancione (il due) per le ondate di calore. Vale a dire, scatta l'allerta dei servizi sanitari e sociali ed il consiglio per soggetti a rischio e fragili a non uscire di casa nelle ore più calde. Livello arancione che si confermerà anche domani, venerdì 21 giugno: sempre 36 i gradi percepiti, ma aumenteranno enormemente anche le temperature al mattino: se oggi alle 8 del mattino c'erano 26 gradi, domani ce ne saranno 29 su Napoli e quasi 30 nel resto della regione. Sabato 22 giugno, un lieve calo: i gradi percepiti saranno "solo 35", rispetto ai 36 di oggi. Ma l'allerta scenderà a gialla, perché si avvicina la fine della bolla d'aria calda che in questi giorni sta flagellando la Campania rendendo difficile anche lo spegnimento dell'incendio scoppiato sulla collina dei Camaldoli, che dura da quasi 24 ore e che viene alimentato, anche, dall'aria torrida di queste ore.