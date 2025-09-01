napoli
video suggerito
video suggerito
Campi Flegrei

Finito lo sciame sismico ai Campi Flegrei: 119 terremoti tra il 31 agosto e il 1° settembre

L’Ingv ha comunicato la conclusione dello sciame sismico nei Campi Flegrei, iniziato nel pomeriggio di ieri, 31 agosto, e conclusosi nella serata odierna.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
51 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Campi Flegrei

Sono state poco più di 24 ore di tribolazione e preoccupazione, nei Campi Flegrei, per lo sciame sismico iniziato nel primo pomeriggio di ieri, domenica 31 agosto: scosse anche intense, con l'evento sismico delle prime ore di oggi, di magnitudo 4 della scala Richter, come manifestazione più significativa. Ebbene, nella serata odierna, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha comunicato la conclusione dello sciame sismico: in poco più di 24 ore, nei Campi Flegrei si sono susseguiti 119 terremoti con magnitudo superiore allo zero; la conclusione dello sciame sismico viene decretata quando non si registrano scosse di terremoto con magnitudo superiore o uguale a zero per tre ore.

A comunicare alla cittadinanza la conclusione dello sciame sismico è stata anche l'amministrazione comunale di Pozzuoli, epicentro della caldera dei Campi Flegrei e della maggior parte dei terremoti. Sui social, il Comune di Pozzuoli ha reso noto: "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 16:09 (UTC 14:09) del 31/08/2025, costituito in via preliminare da 119 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (119 localizzati) e magnitudo massima Md = 4.0 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei".

Lo sciame sismico è iniziato alle 14.09 di domenica 31 agosto con un terremoto di magnitudo 1.1, seguito a pochi minuti di distanza da una scossa di magnitudo 3.3, che è stata distintamente avvertita dalla popolazione, sia a Pozzuoli che nell'area Ovest di Napoli. L'evento più intenso, di magnitudo 4, si è verificato alle 4.45 di oggi, lunedì 1° settembre; un altro evento significativo alle 14.22, ancora di magnitudo 3.3.

Cronaca
51 CONDIVISIONI
Immagine
torna
la paura
Campi Flegrei, si è concluso lo sciame sismico: 119 scosse tra il 31 agosto e il 1° settembre
Nuovo terremoto 3.3 ai Campi Flegrei alle ore 17.22, sentito anche a Napoli
Terremoti ai Campi Flegrei, il vulcanologo De Natale: "Situazione non stazionaria, parametri in aumento"
A Pozzuoli sgomberate alcune famiglie: problema di stabilità a un costone
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views