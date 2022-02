Finisce con lo scooter contro un palo a Pozzuoli, Ilario muore sul colpo a 20 anni Incidente su via Napoli a Pozzuoli, all’altezza del Multipiano: Ilario Canale muore a 20 anni finendo con il suo scooter contro un palo. Sul posto la Municipale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La polizia municipale sul posto dopo l’incidente costato la vita ad Ilario Canale, 20 anni.

Tragico incidente nelle notte a Pozzuoli, su via Napoli: all'altezza dell'ingresso di via Gerolonimi dove si accede al parcheggio Multipiano puteolano, uno scooter è finito contro un palo della segnaletica. Morto sul colpo il conducente, Ilario Canale, 20 anni. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto: il giovane era già morto all'arrivo della Polizia Municipale. L'incidente è avvenuto attorno all'una e trenta di notte.

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, soprattutto capire come il giovane sia andato a finire contro il palo in un tratto come quello di via Napoli all'altezza dell'ingresso del Parcheggio Multipiano in cui il tracciato è praticamente dritto senza particolari curve e ben illuminato. Esclusa al momento la presenza di altri veicoli in zona, dove sono presenti anche diverse telecamere di sicurezza che potrebbero aiutare a ricostruire meglio la dinamica. Il corpo del giovane, dopo i rilievi da parte della Polizia Municipale di Pozzuoli, è stato portato all'obitorio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.