Finisce con l’auto sul ciglio di un burrone: salvato dai carabinieri a Greci, in Irpinia Carabinieri e vigili del fuoco hanno salvato un uomo rimasto intrappolato con la propria auto sul ciglio di un burrone: nessuna ferita ma solo tanto spavento. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Tanta paura ma nessuna conseguenza fisica per un uomo che, con la propria automobile, è rimasto bloccato sul ciglio di un burrone a Greci, in Alta Irpinia: provvidenziale l'intervento dei carabinieri, che lo hanno tratto in salvo, recuperando anche il veicolo. Accertamenti in corso per capire l'esatta dinamica dell'incidente, che non ha visto coinvolte altre automobili: sul posto oltre ai militari dell'Arma di Ariano Irpino anche i vigili del fuoco di Grottaminarda.

Tutto è accaduto ieri sera, in località Strada Vicinale Ischia Cottini, dopo che in centrale era arrivata la richiesta di soccorso da parte di un uomo che aveva spiegato di essere rimasto bloccato con la sua autovettura nei pressi di un burrone. L'uomo, terrorizzato, è riuscito a fornire indicazioni precise per il suo recupero: sul posto sono giunti così i vigili del fuoco del comando di Grottaminarda assieme ai carabinieri di Ariano Irpino, che sono riusciti a recuperare il veicolo e trarre in salvo l'uomo, che ha riportato solo un grande spavento e nessuna ferita. La circolazione stradale, visto anche il tardo orario, non ha avuto disagi né riportato interruzioni. Da chiarire invece l'esatta dinamica dell'incidente, che ha coinvolto solo la vettura dell'uomo: fondamentale sarà ascoltare anche la sua versione dei fatti.