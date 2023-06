Fingono di star male e rubano un’ambulanza: succede a Santa Maria di Castellabate Una coppia ha chiamato il 118, ma all’arrivo dei sanitari l’uomo ha rubato l’ambulanza e la donna è fuggita a piedi. Il mezzo ritrovato la mattina dopo. Indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Incredulità e sconcerto a Castellabate, dove una coppia ha finto di star male allertando il 118 e poi ha rubato l'ambulanza giunta sul posto. Una vicenda surreale: la vettura è stata ritrovata poi la mattina seguente, a Nocera Inferiore, apparentemente senza danni di alcun tipo. Forse uno scherzo di pessimo gusto, forse altro: fatto sta che in paese in molti sono a metà tra l'incredulità e lo stupore per una vicenda che lascia davvero l'amaro in bocca.

Tutto è iniziato la scorsa notte, in località Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno, quando è arrivata alla centrale operativa del 118 una telefonata di richiesta soccorsi: un uomo aveva avvertito che la donna che era con lui non si sentiva bene e aveva bisogno del loro intervento. L'ambulanza con a bordo il personale medico-sanitario è così giunta sul posto per i soccorsi, e qui è accaduto l'impensabile. Mentre uno dei soccorritori infatti ha iniziato i primi accertamenti sulla donna, l'uomo che era con lei e che aveva chiamato i soccorsi è salito a bordo dell'ambulanza ed è scappato. La donna, invece, si sarebbe alzata fuggendo a piedi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti: la versione dei due sanitari è al vaglio, e sarebbero già in corso i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti all'esterno di un albergo presente in zona, che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulla vicenda. La mattina dopo, intanto, l'ambulanza è "riapparsa" in strada a Nocera Inferiore, a circa 90 chilometri di distanza, apparentemente senza danno alcuno. Il mezzo è ora al vaglio dei carabinieri per eventuali tracce del responsabile.